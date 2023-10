Os grandes dramaturgos premiados com o Nobel

Pirandello foi premiado com o Nobel em 1934, dois anos antes da sua morte, por sua "renovação ousada e engenhosa da arte dramática e teatral". Sua obra mais famosa, "Seis Personagens em Busca de um Autor", apresenta personagens que rejeitam a forma como seu drama é representado.

Para o dramaturgo italiano Luigi Pirandello, o teatro foi, inicialmente, um parêntese. Mas foram as suas obras que lhe valeram o reconhecimento da crítica, e não seus romances, poemas e contos.

O autor socialista, que fracassou como romancista, escreveu cerca de 60 obras em que denuncia abusos sociais. A mais famosa delas, "Pigmalião" (1912), foi adaptada para o cinema e inspirou a comédia musical "My Fair Lady", que fez sucesso na Broadway.

Antes de Eugene O'Neill, o teatro americano era dominado por representações moralistas, dramáticas ou humorísticas. O nova-iorquino de origem irlandesa mudou isso com criações que representavam sua visão trágica da vida.

A obra de O'Neill dominou o teatro americano, como o fizeram Shakespeare, no Reino Unido, e Strindberg, na Suécia. No entanto, a maioria de suas obras foi publicada sem a sua autorização, entre elas "Longa Jornada Noite a Dentro" (1956).

Quando recebeu o Nobel, em 1936, considerou o prêmio "um símbolo do reconhecimento pela Europa do advento do teatro americano".