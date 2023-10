Liverpool encaminha vaga nas oitavas da Liga Europa; Roma goleia

O Liverpool encaminhou sua classificação para as oitavas de final da Liga Europa ao derrotar o Union Saint-Gilloise por 2 a 0 nesta quinta-feira (5), em Anfield, pela segunda rodada do Grupo E. Com a vitória, construída com os golsde Ryan Gravenberch (44') e Diogo Jota (90'+2), os 'Reds' lideram a chave com 6 pontos, dois à frente do Toulouse, segundo colocado, que também nesta quinta derrotou o LASK por 1 a 0. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Union Saint-Gilloise é o terceiro com apenas 1 ponto e o LASK, que ainda não pontuou, é o lanterna.

Outra equipe que deu um passo à frente rumo às oitavas foi o Bayer Leverkusen, líder do Campeonato Alemão, que venceu o Molde por 2 a 1 da Noruega. Jogando fora de casa, o Leverkusen conseguiu sua vitória ao abrir 2 a 0 no início da partida, com gols de Jeremie Frimpong (14') e Nathan Tella (18'), antes de Emil Breivik (87') descontar na reta final para os noruegueses. Com o resultado, o time alemão lidera o Grupo H no saldo de gols, já que o Qarabab também chegou a 6 pontos nesta quinta-feira, ao bater o Häcken da Suíça por 1 a 0. No Grupo A, o líder é o West Ham, que manteve 100% de aproveitamento ao derrotar por 2 a 1 o Freiburg, segundo da chave. Os 'Hammers' se classificaram para a Liga Europa graças ao título da Liga Conferência na temporada passada.

Irregular no Campeonato Italiano, a Roma do técnico José Mourinho virou a chave e conseguiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Servette no Estádio Olímpico. Os gols da partida foram marcados por Romelu Lukaku (21'), Andrea Belotti (46' e 59') e Lorenzo Pellegrini (52').

Com a vitória, os 'giallorossi' ficam na segunda posição do Grupo G com 6 pontos, atrás no saldo de gols do Slavia Praga, que atropelou o Sheriff Tiraspol por 6 a 0. O Villarreal, no Grupo F, fez o dever de casa ao derrotar o Rennes por 1 a 0, graças ao gol de Alexander Sorloth (36'). O 'Submarino Amarelo' é o segundo da chave, um ponto atrás do Pananthinaikos, que não passou de um empate sem gols em sua visita ao Maccabi Haifa. Em crise, o Ajax chegou a seis jogos sem vitória ao empatar em 1 a 1 com o AEK Athetas, que lidera o Grupo B, enquanto os holandeses ocupam a 3ª posição.