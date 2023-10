Kiev e líderes europeus discutem ajuda dos EUA à Ucrânia

Quase 50 líderes do continente europeu, reunidos na cidade espanhola de Granada com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, expressaram seus receios sobre o impacto que a crise política em Washington pode ter na ajuda dos Estados Unidos a Kiev.

Apesar do apoio unânime ao presidente ucraniano, esta terceira cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE) fracassou quando uma esperada reunião sobre Nagorno-Karabakh não aconteceu, devido às ausências do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e de seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, principal apoiador de Baku.

"A Europa aumenta sua ajuda" à Ucrânia, mas "pode a Europa substituir os Estados Unidos? Obviamente, a Europa não pode substituir os Estados Unidos", afirmou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, ao chegar a esta terceira cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE).