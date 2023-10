Japão volta a despejar no mar água da central nuclear de Fukushima

A TEPCO e o governo afirmam que a descarga da água no mar é inevitável porque os tanques atingirão a capacidade máxima no início do próximo ano e será necessário espaço na fábrica para o seu descomissionamento.

As descargas de águas residuais têm sido fortemente contestadas por grupos de pescadores e países vizinhos, incluindo a Coreia do Sul, onde centenas de pessoas organizaram manifestações de protesto. A China, por sua vez, proibiu todas as importações de frutos do mar japoneses, prejudicando gravemente os produtores e exportadores japoneses de frutos do mar.

O governo japonês insiste que a água tratada não representa riscos para a saúde. Um dia após o início da liberação, em 25 de agosto, a operadora observou que as amostras coletadas da água apresentaram níveis de radioatividade muito abaixo dos limites de segurança.

A TEPCO destacou que a água foi filtrada para eliminar os elementos radioativos, com exceção do trítio, que permanece em níveis considerados seguros. "Foi confirmado que a primeira fase de despejo aconteceu de acordo com os planos e de forma segura", declarou o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno. Ele também destacou que não foram detectadas irregularidades. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)