Dramaturgo norueguês Jon Fosse vence o Nobel de Literatura

Nascido em 29 de setembro de 1959 na cidade de Haugesund, Fosse é um escritor multifacetado e pouco acessível para o grande público. O norueguês, no entanto, é um dos autores vivos cujas peças de teatro mais são encenadas na Europa.

Comparado com frequência a Samuel Beckett, a obra de Fosse é minimalista, baseada em uma linguagem simples que transmite sua mensagem através do ritmo, da melodia e do silêncio.

Fosse ganhou fama como dramaturgo com 'Nokon kjem til å komme' ("Alguém vai chegar").

Quando foi informado sobre o prêmio, "ele estava dirigindo pelo campo, em direção ao fiorde ao norte de Bergen, na Noruega", disse Mats Malm, secretário permanente da Academia Sueca, após o anúncio.

"Tivemos a oportunidade de começar a falar sobre questões práticas e a semana do Nobel em dezembro", acrescentou.

