Continuidade da ajuda dos EUA à Ucrânia preocupa Kiev e líderes europeus

O encontro nesta cidade andaluza coincidiu com um bombardeio que deixou pelo menos 51 mortos em um vilarejo no leste da Ucrânia, atribuído por Zelensky a um "ataque terrorista totalmente deliberado" por parte da Rússia e condenado pela ONU, União Europeia (UE) e Estados Unidos.

O futuro do suporte americano à Ucrânia ficou incerto desde a paralisação das atividades no Congresso americano, após a destituição do líder republicano da Câmara dos Representantes por uma revolta da ala à direita de seu partido, contrária ao envio de fundos a Kiev.

Outro assunto quente no Velho Continente são as tensões entre Armênia e Azerbaijão, que reconquistou o enclave de Nagorno-Karabakh no mês passado, levando ao êxodo da maioria da população, de origem armênia.

De qualquer forma, o Azerbaijão expressou disposição para negociar com a Armênia com a mediação da União Europeia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, revelou que convidou Aliyev e Pashinian a Bruxelas no final de outubro.

Putin, por sua vez, considerou a ofensiva-relâmpago do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh "inevitável".

A ausência de Aliyev, assim como a do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, principal aliado do Azerbaijão, representou um revés para a CPE, que cancelou a coletiva de imprensa de encerramento prevista para antes de um jantar dos chefes de Estado e de governo.

"A ausência de Erdogan pela segunda vez consecutiva", após a cúpula de junho na Moldávia, "enfraquece a CPE, projetada para lidar com Ancara em um formato diferente do da UE", observou Sébastien Maillard, do Instituto Jacques Delors.

A migração é mais um tema que está causando atritos na Europa, que enfrenta uma nova onda migratória.

Os países da UE chegaram a um acordo na quarta-feira com o objetivo de organizar uma resposta coletiva à chegada de um grande número de migrantes.

No entanto, enquanto aguardam a concretização da complicada reforma do sistema de migração europeu, Itália e Reino Unido estão pressionando para agir o mais rápido possível.

"Combater a migração ilegal é um desafio compartilhado na Europa. As cifras estão disparando. E eu acredito, assim como outros líderes europeus, que devemos ser nós e não as máfias quem decide quem vem para nossos países", declarou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, à AFP.

jca-mg-du/js/ic/mvv