Comunicado do Business Wire :Sonen Capital

Uma Empresa B certificada com uma pontuação de impacto de 149,6 B, a equipe da Sonen possui - em conjunto - mais de 150 anos de conhecimento e experiência em investimentos sustentáveis. A empresa trabalha com clientes para desenvolver e gerenciar estratégias e portfólios de investimento de impacto em todas as áreas de investimento e classes de ativos.

Todos os valores são de 31 de março de 2023. Para mais informações, acesse Macquarie.com.

Além do Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 ("Macquarie Bank"), qualquer entidade do Grupo Macquarie mencionada neste comunicado à imprensa não é uma instituição autorizada a receber depósitos para os fins da Lei Bancária de 1959 (Comunidade da Austrália). As obrigações dessas outras entidades do Grupo Macquarie não representam depósitos ou outras responsabilidades do Macquarie Bank. O Macquarie Bank não garante nem fornece garantia em relação às obrigações dessas outras entidades do Grupo Macquarie. Além disso, se este documento estiver relacionado a um investimento, (a) o investidor estará sujeito a riscos de investimento, incluindo possíveis atrasos no reembolso e perda de rendimento e principal investido e (b) nenhum Macquarie Bank ou qualquer outra entidade do Grupo Macquarie garante qualquer taxa específica de retorno ou desempenho do investimento, nem garantem o reembolso do capital relativo ao investimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.