Pictured (left to right): Thomas Elzinga, Randy Delbert Letang, Christopher Brown, Mariano Rivera, Nicolas Barquin (Photo: Business Wire)

SGP BioEnergy garante compromisso de capital no valor de US$ 250 milhões de mercados emergentes globais ("GEM") para a sua Biorrefinaria Golden City no Panamá e para o Ecossistema Zero-Waste, sinalizando um compromisso financeiro transformador para o crescimento da energia sustentável.

SGP BioEnergy ("SGP") anuncia compromisso de capital de $250 milhões de Mercados Emergentes Globais (GEM), um grupo europeu de investimento alternativo privado, para apoiar o desenvolvimento da Biorrefinaria Golden City em Colón, Panamá, e estabelecer as bases para o Ecossistema transformador Zero-Waste da SGP.

A Biorrefinaria Golden City: um farol globalA Biorrefinaria Golden City está prestes a se tornar uma das maiores biorrefinarias avançadas do planeta e deve revolucionar o desenvolvimento no setor de biocombustíveis avançados. Localizada no Canal do Panamá, a biorrefinaria deve produzir até 180.000 barris por dia e gerar até 405.000 toneladas métricas de hidrogênio verde por ano - com acesso imediato a mais de 1.900 portos internacionais.

Como parte da plataforma Ecossistema Zero-Waste da SGP, o projeto da Biorrefinaria Golden City almeja alcançar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. O modelo visionário da SGP combina lucro, acesso e impacto para todos para estabelecer uma base sólida para os ecossistemas globais de biocombustíveis.

Compromisso do GEMO compromisso de US$ 250 milhões do GEM pode ser sacado após listagem pública da SGP. Randy Delbert Letang, CEO da SGP BioEnergy, declarou enfaticamente: "Garantir um compromisso de equidade desta escala é um dos muitos marcos financeiros necessários para acelerar a nossa jornada no sentido de cumprir os compromissos políticos das Nações Unidas, entregando a implementação necessária para cumprir estes mandatos". Além do seu compromisso de equidade com a SGP, o GEM está ativamente focado na identificação e financiamento de potenciais parceiros sinérgicos que possam apoiar o desenvolvimento da biorrefinaria.

Um movimento para impacto econômico, social e pacíficoA Biorrefinaria Golden City é mais do que um projeto industrial, é um projeto é um projeto que incorpora a essência de uma Cultura de Paz e tem a intenção de criar mais de 3 milhões de empregos com salários dignos. A refinaria alinha o impacto econômico com o crescimento industrial, promove a sustentabilidade ambiental e apoia a coexistência pacífica com a natureza e nações. "Este projeto terá um impacto retumbante, não só no Panamá, mas globalmente", enfatizou Mariano Rivera, arremessador do Hall da Fama do New York Yankees.