Bombardeio russo em velório na Ucrânia deixa ao menos 51 mortos

O ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, afirmou que as vítimas se reuniram para assistir a uma cerimônia em homenagem a um morador falecido, em Groza, uma aldeia de 330 habitantes na região de Kharkiv.

Pelo menos 51 pessoas morreram em um bombardeio russo, enquanto participavam de um velório em uma aldeia na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira (5).

O ataque ocorreu por volta das 13h15 (8h15 no horário de Brasília) e atingiu uma mercearia e um café, disse o governador regional, Oleg Synegubov, no Telegram.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, publicou a imagem de uma mulher ajoelhada ao lado do que parece ser um cadáver, com vários corpos ao seu redor.

A coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, Denise Brown, declarou-se "horrorizada" com o ataque. "As imagens vindas desta aldeia, onde vivem pouco mais de 300 pessoas, são absolutamente horríveis", escreveu Brown em nota.

As forças russas capturaram grandes trechos de território na região de Kharkiv nos primeiros dias da invasão, que começou em fevereiro de 2022.

Desde então, as forças ucranianas recuperaram grande parte do território fronteiriço durante uma ofensiva relâmpago lançada no final do ano passado, mas a capital regional, também chamada de Kharkiv, ainda é alvo de bombardeios frequentes.