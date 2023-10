Bloqueios se intensificam em quarto dia de protestos pós-eleitorais na Guatemala

Indígenas e agricultores bloquearam, nesta quinta-feira (5), pelo quarto dia seguido, cerca de 20 rodovias da Guatemala para exigir o fim de uma suposta perseguição eleitoral no país, que tentaria impedir a posse do presidente eleito, Bernardo Arévalo.

Os manifestantes, em sua maioria indígenas e agricultores, mantêm fechados trechos de rodovias movimentadas como a Interamericana, assim como as rotas que levam às fronteiras com o México, El Salvador e Honduras, de acordo com o órgão estatal Direção Geral de Proteção e Segurança Rodoviária.

O líder indígena Luis Pacheco, presidente do conselho administrativo dos 48 cantões do departamento de Totonicapán, a oeste da capital, onde começaram os bloqueios e protestos, afirmou que as "paralisações continuarão" por tempo indeterminado.