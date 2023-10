Autor de ataque a tiros no metrô de Nova York em 2022 pega prisão perpétua

Durante a hora do rush da manhã de 12 de abril de 2022, James - que usava uma máscara antigás, um capacete amarelo e um colete laranja de operário - explodiu bombas de fumaça no metrô do Brooklyn antes de disparar várias vezes, provocando pânico generalizado em uma cidade ainda traumatizada pelos atentados de 11 de setembro de 2001.

Não houve vítimas mortais, o que as autoridades qualificaram como milagre, mas dez pessoas ficaram feridas pelos disparos e outras se machucaram no meio do caos.

"Entre os passageiros do vagão do metrô havia crianças a caminho do colégio, famílias, mulheres grávidas, estudantes universitários e nova-iorquinos que iam para o trabalho", disseram os promotores em seu comunicado.

As fotos do atentado mostravam extensas manchas de sangue no interior do trem e rastros de sangue na plataforma da estação da rua 36, no bairro Sunset Park.

James foi preso sem oferecer resistência em Manhattan após uma perseguição de mais de 24 horas.

Após proclamar inicialmente sua inocência, se declarou culpado de atos terroristas em 3 de janeiro de 2023. Seus advogados disseram que ele tinha antecedentes de doença mental.