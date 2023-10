Ataque contra academia militar deixa mais de 100 mortos na Síria, diz ONG

Mais de 100 pessoas morreram, nesta quinta-feira (5), em um ataque com drones contra uma academia militar no centro da Síria, onde ocorria uma cerimônia de promoção de oficiais, atribuído pelo exército a "organizações terroristas".

O exército sírio detalhou em um comunicado que o ataque foi realizado com "drones carregados de explosivos" e culpou "organizações terroristas" pela tragédia. Também prometeu "responder com firmeza".

Nenhum grupo reivindicou o atentado até o momento. Grupos jihadistas que controlam parte do território às vezes usam drones armados.

A cidade de Homs se tornou um reduto dos rebeldes após o levante pró-democracia de 2011. Mas as forças do governo recuperaram o lugar em 2017 após violentos combates.

Após o ataque contra a academia militar, as forças governamentais bombardearam a região de Idlib, o último reduto dos rebeldes no noroeste do país, de acordo com relatos de alguns moradores. O OSDH relatou quatro civis mortos.

A guerra na Síria, que eclodiu após a repressão governamental às manifestações de 2011, já causou cerca de meio milhão de mortes e deixou o país fragmentado.

Os curdos estabeleceram uma administração autônoma no nordeste do país, que é regularmente bombardeado pelo exército turco.