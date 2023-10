Wall Street fecha em alta após queda nas taxas dos títulos do Tesouro

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (4), impulsionada pela queda de rendimento dos papéis do Tesouro e por dados de emprego inferiores ao esperado no setor privado, o que reduz a pressão de alta sobre os juros do banco central americano. No fechamento do pregão, o índice Dow Jones Industrial registrou alta de 0,39%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,35% e o S&P 500 avançou 0,81%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O relatório da ADP [sobre os dados do emprego no país] foi o catalisador hoje", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

O setor privado criou 89.000 empregos em setembro, quase a metade dos 150.000 esperados pelos economistas. "O mercado de trabalho está desacelerando", destacou Jeffrey Roach, da LPL Financial, "o que alivia a pressão sobre o Fed [Federal Reserve, o banco central americano], que está preocupado com uma segunda onda de inflação", um fenômeno caracterizado por aumentos salariais para compensar o aumento nos preços, criando uma espiral inflacionária. Os operadores também observaram uma nova moderação no aumento dos salários, pelo décimo segundo mês consecutivo, segundo a ADP. Esses dados aliviaram a pressão no mercado de títulos públicos, e os rendimentos dos papéis do Tesouro com vencimento em dez anos, que, ao longo da semana, atingiram 4,88%, o pico em 16 anos, caíram para 4,73%. As ações "tinham caído demais", segundo Sosnick, "e é lógico que, com uma queda nos rendimentos dos títulos públicos, elas se recuperem". Outros indicadores publicados nesta quarta-feira relativizaram a desaceleração da maior economia do mundo, disse José Torres, da Interactive Brokers.

A atividade no setor de serviços nos Estados Unidos registrou crescimento pelo nono mês consecutivo em setembro, e os executivos das empresas têm, em geral, uma visão positiva das condições econômicas, de acordo com a pesquisa mensal divulgada nesta quarta-feira pela federação profissional ISM. O índice que avalia este setor recuou 0,9 pontos percentuais em relação a agosto, mas permanece acima do nível de 50% que indica uma expansão da atividade, ao ficar em 53,6%, praticamente conforme o esperado pelos analistas, segundo o consenso reunido pelo briefing.com. Muitas empresas de tecnologia, como Alphabet (+2,23%) e Amazon (+1,83%), impulsionaram a alta do dia.