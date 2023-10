Seleções sub-17 da Rússia poderão disputar Copa do Mundo da categoria

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (4) que retirou a suspensão das seleções de futebol sub-17 da Rússia, feminina e masculina, o que permitirá a essas equipes disputar as Copas do Mundo da categoria.

A decisão sucede a medida tomada pela Uefa em 26 de setembro de reintegrar as equipes russas sub-17 às suas competições.

Ainda assim, as seleções do país terão que jogar sob o nome de Federação Russa de Futebol, ao invés de Rússia. Sua bandeira e o hino nacional continuam proibidos, e as equipes deverão vestir "cores neutras", explicou a Fifa.