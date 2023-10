Radicais trumpistas querem substituir McCarthy na presidência da Câmara

A vaga deixada por McCarthy tem criado preocupações crescentes no Capitólio e na Casa Branca sobre o destino da legislação sobre as despesas - incluindo o esperado financiamento para a Ucrânia - previsto para ser analisado dentro de 40 dias.

O líder da maioria na Câmara, deputado Steve Scalise, se colocou na fila para o cargo, mas enfrenta um desafio imediato do deputado Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário e aliado próximo de Trump que também anunciou sua própria candidatura. Espera-se que outros nomes ainda surjam. Os candidatos estavam todos sondando potenciais apoiadores, mas nenhuma deliberação real deve ocorrer antes da próxima terça-feira, 10.

A surpreendente destituição de Kevin McCarthy do cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos que paralisou o governo já provoca divisões dentro do Partido Republicano e nomes da ala considerada mais radical e próxima do ex-presidente Donald Trump já lançaram sua candidatura. A casa tenta eleger um novo presidente até a próxima semana.

As discussões estão sendo lideradas por Patrick McHenry, da Carolina do Norte. McCarthy, um republicano da Califórnia, nomeou McHenry como o primeiro em uma lista de potenciais líderes interinos em caso de calamidade ou vacância, mas sua tarefa principal é presidir a eleição de um novo líder. McHenry há muito rejeita a possibilidade de ele próprio concorrer ao cargo mais importante, embora possa enfrentar uma pressão para fazê-lo se o partido não conseguir se unir em torno de outra escolha.

Jordan, o combativo presidente do Comitê Judiciário da Câmara, deixou claras suas intenções na manhã desta quarta, 4, ao se dirigir a um encontro de republicanos do Texas que conduziam entrevistas com os candidatos. Vinte e cinco republicanos do estado têm assento na Câmara, de um total de 221, tornando seus votos cruciais na disputa pela presidência.

"Acho que posso unir a base conservadora, o partido e a casa; é por isso que estou concorrendo", disse Jordan a caminho do almoço com os texanos.

No passado, Jordan teve desacordos frequentes com a liderança do seu próprio partido, mas construiu uma aliança com McCarthy. Quando os republicanos conquistaram a maioria na Câmara no ano passado, ele trabalhou mais em conjunto com o então presidente, já que era o chefe do Comitê Judiciário.