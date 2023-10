Presidente do Azerbaijão recusa encontro com primeiro-ministro da Armênia

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, não viajará à Espanha na quinta-feira (5), onde estava programada uma reunião com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, após as recentes declarações de países europeus a favor da Armênia, informou nesta quarta-feira (4) uma fonte do governo azerbaijano.

"O Azerbaijão não considerou necessário participar nas negociações que acontecerão na cidade espanhola de Granada", afirmou a fonte, que pediu anonimato, confirmando informações da imprensa de Baku.

Aliyev não viajará devido ao "ambiente anti-azerbaijano estabelecido" após a recente ofensiva de Baku contra os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh, um território montanhoso dentro do Azerbaijão.