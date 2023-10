Ônibus cai de ponte em Veneza e deixa 21 mortos com duas crianças entre as vítimas

Um acidente de ônibus deixou 21 mortos em Veneza, na Itália, após o veículo cair de uma ponte e explodir na noite de terça-feira, 3. O prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, decretou um dia de luto e descreveu o acidente como uma "cena apocalíptica".

Equipes de resgate trabalharam até a madrugada desta quarta-feira, 4, para recuperar os corpos dos destroços. 12 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital, segundo a prefeitura.

Autoridades de Veneza disseram que o ônibus estava com muitos turistas e que dois menores estavam entre os mortos. Diversos ucranianos estão entre as vítimas. Com base nos passaportes recuperados, o acidente também teve vítimas da Alemanha, França e Croácia e o motorista do ônibus era italiano.