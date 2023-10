Mudança climática dificulta prevenção de incêndios nos EUA, diz estudo

As alterações nos padrões meteorológicos causadas pela mudança climática estão limitando as ocasiões em que é possível fazer queimas controladas para prevenir incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos, advertiu um novo estudo.

As queimadas controladas são uma ferramenta para eliminar a vegetação combustível, com o objetivo de evitar a propagação descontrolada de grandes incêndios.

Mas podem ser feitas apenas em condições específicas, quando o sub-bosque está tão seco que pode queimar sem controle, ou tão úmido, que não pode queimar de todo.