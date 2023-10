Milei seduz jovens argentinos: do YouTube para a Casa Rosada?

Do teto de um ponto de ônibus, Tiago Codevilla grita "viva a liberdade, caralho!" em um megafone. Ele tem 17 anos, está no ensino médio e seu primeiro voto será para Javier Milei, o argentino libertário que atrai o voto jovem em seu país.

Foi assim que Tiago e muitos outros jovens o conheceram, cativados por seus discursos passionais e agora pela promessa de conquistar a liberdade.

"Eu o acompanho desde os 10, 11 anos", explica Tiago à AFP no comício em San Martín, na província de Buenos Aires, o maior colégio eleitoral da Argentina, onde Milei concentra suas energias.

"Você vê que seus pais estão com dificuldades financeiras, que estão sempre xingando os políticos, e um dia você o vê no YouTube, aperta o play, começa a ouvi-lo falar e é algo que fica com você. Ele não quer te fazer de bobo como todos os outros políticos", continua o rapaz que veste uma camisa branca com uma fina gravata preta e tem cabelos loiros e com tranças.

"Ele vai direto ao ponto, é muito explícito, não vai te contar mentiras".

Um total de 35,3 milhões de argentinos estão habilitados para ir às urnas em 22 de outubro, dos quais 9,5 milhões têm entre 16 e 29 anos - o voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18.

De acordo com as pesquisas, Milei deve avançar para o segundo turno em 19 de novembro junto com o ministro da Economia, Sergio Massa, candidato do peronismo. A conservadora Patricia Bullrich está ficando para trás.