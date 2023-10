Guatemala chega a terceiro dia de bloqueios contra perseguição eleitoral

Indígenas bloquearam estradas em várias regiões da Guatemala pelo terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira (4), exigindo a renúncia da procuradora-geral, Consuelo Porras, a quem acusam de conspirar para evitar que o presidente eleito, Bernardo Arévalo, assuma o cargo sob a alegação de um suposto golpe de Estado.

A Direção Geral de Proteção e Segurança Viária do estado informou que os indígenas e camponeses mantiveram fechados pelo menos 21 trechos de estradas movimentadas, incluindo a Rodovia Interamericana, bem como as rotas que levam às fronteiras com o México, El Salvador e Honduras.

Além disso, eles bloquearam o acesso ao Porto de Quetzal, no oceano Pacífico, enquanto a polícia na Cidade da Guatemala cercou o perímetro do Aeroporto Internacional La Aurora, devido a rumores de que os manifestantes pretendiam ocupar suas instalações, de acordo com a Aeronáutica Civil.