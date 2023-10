Fluminense vira sobre Inter (2-1) no Beira-Rio e vai à final da Libertadores

Com uma emocionante virada nos últimos minutos, o Fluminense se classificou para a final da Copa Libertadores ao vencer o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado abriu o placar no primeiro tempo com gol de cabeça do argentino Gabriel Mercado (9'), mas os atacantes John Kennedy (80') e Germán Cano (86') decidiram o duelo para o Tricolor.

Com a vitória, o time carioca vai agora em busca de seu primeiro título de Libertadores na final do dia 4 de novembro, no Maracanã.