Familiares de vítimas de acidente de ônibus fatal chegam a Veneza

As circunstâncias precisas do acidente ainda são desconhecidas, embora prevaleça, até o momento, a hipótese de desmaio do motorista.

Os destroços do veículo, um ônibus elétrico da marca chinesa Yutong, foram retirados de madrugada. Suas baterias pegaram fogo com o impacto, mas segundo um representante dos bombeiros locais, não se pode afirmar que isso tenha dificultado o resgate.

As autoridades estão tentando identificar as vítimas que não estavam com seus documentos, cruzando os dados com o registro do acampamento e realizando testes de DNA.

O balanço, ainda provisório, é de 21 mortos e 15 feridos, cinco deles em estado grave, confirmou o superintendente de Veneza, Michele di Bari, em entrevista coletiva.

Entre os mortos, há cinco ucranianos, um italiano (o motorista) e um alemão, apontou. Entre os feridos, "há quatro ucranianos, um alemão, um francês, um croata, dois espanhóis e dois austríacos", continuou Di Bari, acrescentando que "ainda é preciso identificar mais quatro feridos".