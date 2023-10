Estudante americana é condenada à prisão em Dubai por encostar em agente do aeroporto

Elizabeth Polanco De Los Santos, uma estudante de 21 anos de Nova York (EUA), permaneceu detida durante quase três meses em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por encostar no braço de um agente de segurança do aeroporto durante uma escala. Ela foi liberada nesta terça-feira, 3, após ser acusada de "agredir e insultar" funcionário e encarar mais de US$ 50 mil com despesas legais.

A estudante foi presa no dia 14 de julho, no aeroporto de Dubai, onde inicialmente pensou que ficaria apenas algumas horas, já que a passagem pelo aeroporto se devia uma escala entre Turquia e Estados Unidos. Ao chegar nos Emirados Árabes Unidos, os funcionários da imigração pediram que ela tirasse uma cinta modeladora que estava usando após uma cirurgia, feita antes da viagem à Turquia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elizabeth, que não consegue tirar o compressor e colocá-lo de volta sozinha, pediu ajuda para as funcionárias do aeroporto, mas não teve resposta. Ela relata que as funcionárias riam dela enquanto ela tentava tirar a cinta, segundo um comunicado da Detained in Dubai, organização que presta assistência jurídica a estrangeiros nos Emirados Árabes Unidos.