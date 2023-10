Crescem críticas no Quênia à missão 'arriscada' no Haiti

O Conselho de Segurança da ONU decidiu, na segunda-feira (2), enviar uma missão internacional administrada pelo Quênia ao Haiti, país atolado em um desastre econômico, onde gangues violentas controlam partes do território pela insuficiência do governo.

"Qual é a missão no Haiti?", perguntou Emiliano Kipkorir Tonui, veterano de várias missões de paz que supervisionaram contingentes quenianos na Libéria, no Timor Leste e na ex-Iugoslávia, entre outros países.

Agora, com a autorização da ONU, os quenianos começam a assimilar que sua força policial pode enfrentar gangues fortemente armadas em um país distante e, portanto, as dúvidas começaram a surgir.

O presidente do Quênia, William Ruto, afirmou que se trata de "uma missão pela humanidade" em um país devastado pelo colonialismo. Já o ministro das Relações Exteriores, Alfred Mutua, alega que é "a vontade de Deus" ajudar os descendentes de escravos africanos no Haiti.

As forças de segurança do Quênia - principalmente militares, mas também policiais - foram enviadas para diferentes partes do mundo, mas a missão do Haiti é "extraordinariamente arriscada", afirmou o diretor do programa para África do International Crisis Group, Murithi Mutiga.

"Os desafios de segurança no Haiti são muito diferentes, pois existem gangues que operam em áreas densamente povoadas, em assentamentos pobres, que conhecem muito bem o terreno e têm interesse comercial em manter esse controle", explicou.