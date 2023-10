Comunicado do Business Wire :SLB

A unidade de negócios de Soluções de Emissões de Ponta a Ponta (SEES) da SLB apresentou hoje seu instrumento compacto de metano de última geração, um sistema de monitoramento contínuo de metano auto-instalado que usa sensores habilitados para IoT, a fim de detectar, localizar e quantificar de modo rápido e econômico as emissões através de operações com petróleo e gás. O monitoramento eficaz é essencial para reduzir as emissões de metano, um gás com efeito de estufa (GEE) que tem um impacto nas mudanças climáticas até 84 vezes superior ao do dióxido de carbono em um período de 20 anos, representando cerca de metade das emissões operacionais do setor de petróleo e gás.

The compact, self-install device for continuous methane monitoring enables fast, affordable deployment at any scale. (Photo: Business Wire)