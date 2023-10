Comunicado do Business Wire :Sims Limited

A Sims Limited (ASX:SGM), líder global em sustentabilidade e fomentadora da economia circular, anunciou hoje a publicação de seu Pacote de Relatórios de Sustentabilidade para o ano fiscal de 2023. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231004223548/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Graphic: Business Wire)

O pacote anual de relatórios de sustentabilidade da empresa, composto por um relatório climático, relatório de sustentabilidade e livro de dados, registra o progresso em relação aos seus três pilares de sustentabilidade: -- Operar de forma responsável -- Fechar o ciclo -- Parcerias para a mudança "Durante o ano, a empresa obteve um forte desempenho em relação aos nossos objetivos de sustentabilidade, incluindo o cumprimento antecipado da nossa meta de redução de 23% nas emissões de carbono até 2025, proporcionando uma redução de 32% nas emissões do nosso ano-base do ano fiscal de 2020, graças a uma adoção acelerada de eletricidade renovável em nossas operações globais", disse Stephen Mikkelsen, CEO e diretor administrativo da Sims Limited. "Também fizemos progressos substanciais na redução das disparidades salariais entre homens e mulheres e obtivemos um desempenho recorde em matéria de segurança pelo terceiro ano consecutivo." Durante o ano, a Sims Limited também publicou seu primeiro relatório de transparência fiscal, comprometeu-se com a Visão 40:40 para uma liderança equilibrada em termos de gênero até 2030 e deu as boas-vindas a 50 estagiários/aprendizes para iniciar carreiras na economia circular, 40% dos quais eram mulheres.

As realizações de sustentabilidade da empresa foram reconhecidas pelos principais índices e rankings, como o FTSE4Good Index, o DJSI Sustainability Index, o CDP Climate Leadership, as listas 2023 Financial Times Climate Leaders APAC, Newsweek's Most Responsible Companies in America, As You Sow Carbon Clean200 e Corporate Knights Global100 Most Sustainable Companies. Guiada por sua missão de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, a Sims Limited recicla milhões de toneladas de materiais, impactando positivamente o meio ambiente e criando valor para seus acionistas. O pacote completo de relatórios de sustentabilidade está disponível para visualização ou download no site da empresa, www.simsltd.com/sustainability.

Sobre a Sims Limited Fundada em 1917, a Sims Limited cria valor usando soluções circulares para fornecer caminhos para uma economia de baixo carbono. Por meio de suas três divisões de negócios, Sims Lifecycle Services, Sims Metal e Sims Resource Renewal, a Sims Limited permite a reutilização de recursos naturais finitos e promove a descarbonização das cadeias de suprimentos dos clientes, o que gera um impacto mensurável e positivo para indivíduos, comunidades, setores e governos. Ancorada em sua missão de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta, os três pilares de sustentabilidade da Sims Limited, operar de forma responsável, fechar o ciclo e parcerias para a mudança, direcionam sua abordagem estratégica para criar novas soluções inovadoras que disponibilizem recursos para uso futuro e reduzam as perdas ambientais. As ações ordinárias da empresa são listadas na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: SGM) e suas American Depositary Shares são cotadas no mercado de balcão dos Estados Unidos (USOTC: SMSMY). Para obter mais informações, acesse www.simsltd.com.