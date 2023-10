Comunicado do Business Wire :Linksys

"Há um mundo bem grande lá fora, e já era hora da Linksys ir além dos limites de nossa sede em Irvine, Califórnia, e criar escritórios âncora em outras regiões onde esperamos crescer nos próximos anos", disse o CEO da Linksys CEO, Jonathan Bettino. "Apesar de trabalharmos bastante em regime home office, ter um escritório para ir algumas vezes por semana ajuda a desenvolver o trabalho em equipe e, na maioria das vezes, quando estamos no escritório, solucionamos problemas complexos com muito mais rapidez."

A Linksys está se reafirmando tanto no mercado de varejo residencial quanto no de prestadores de serviços residenciais, o que gerou a necessidade de expansão para além dos limites de sua sede em Irvine, Califórnia, há mais de 35 anos. Os novos escritórios estarão próximos dos principais centros tecnológicos de ambos os países e também estarão bem próximos de várias universidades que oferecem o talento necessário para que a Linksys impulsione suas metas de crescimento nos próximos cinco anos e além.

Sobre a Linksys

Na Linksys, projetamos simplicidade para que você nunca experimente complexidade. A Linksys é uma marca icônica que está comemorando seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. Com muitas inovações no setor a seu crédito, a Linksys oferece produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde "não há TI".

