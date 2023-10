Comunicado do Business Wire :Flatworld Solutions

A Flatworld Solutions iniciou suas operações mundiais em 2004 e desde então se tornou um parceiro visando o valor para empresas em todo o mundo. Ao executar mais de um milhão de projetos e aproveitar o poder do marketing de mecanismos de busca para alavancar as demandas de clientes internacionais, a Flatworld obteve um histórico de atendimento a mais de 18.000 clientes. À medida que a IA generativa assume o centro das atenções, os investimentos proativos da Flatworld demonstram sua disponibilidade para capitalizar esta onda transformadora. A Flatworld está preparada agora para "liberar caminhos vencedores" à sua clientela.

A Flatworld Solutions, impulsionada por seus mais de 5.000 "Possibilitarianos" entusiasmados, expandiu drasticamente sua presença no mercado mundial durante quase duas décadas. Isto, ao mesmo tempo que abrange os centros internacionais de entrega em diversos locais e a inovação tecnológica. Como potência de terceirização completa, a Flatworld oferece um vasto conjunto de mais de 14 serviços, satisfazendo com habilidade diversas necessidades comerciais ao redor do mundo.

No dia 3 de outubro, a Flatworld Solutions, um titã mundial de terceirização, revelou uma mudança transformadora em sua identidade de marca. O símbolo emblemático de infinito da Flatworld Solutions foi transformado em um moderno motivo de turbilhão para refletir sua essência sempre progressiva, que simboliza a agilidade e a prontidão da empresa de aproveitar as possibilidades emergentes de GAI e automação.

A atualização da marca reflete uma resposta oportuna aos avanços tecnológicos significativos, com a intenção e o intuito de entender e se adaptar com rapidez ao panorama em evolução, ao equipar a empresa e suas partes interessadas com as ferramentas necessárias para navegar em um ambiente de negócios em rápida transformação. O Presidente e Diretor de Operações da empresa, David Antony, disse: "Nossa missão sempre foi identificar caminhos inexplorados nas operações dos clientes, impulsionar os mesmos com estratégias inovadoras e garantir que se mantenham à frente no cenário competitivo."

O Diretor Executivo da empresa, Jacob William, comentou: "A IA generativa proporciona não apenas à Flatworld, mas a todas as suas partes interessadas, uma chance de prosperar, independentemente das mudanças no terreno tecnológico. De 'expandir possibilidades', agora visamos 'liberar caminhos vencedores' neste novo panorama." Anand Mathew, Diretor de Marketing, também declarou: "Nosso novo logotipo representa a dinâmica de mudança do setor e sinaliza nossa prontidão para atender às demandas do futuro."

Respaldada por "Possibilitarianos", a Flatworld Solutions defende a ideia de metamorfosear desafios em oportunidades, buscando sempre agregar o máximo valor a seus clientes e parceiros. À medida que a empresa avança, passando de BPO para BPA e BPAi, este marca aprimorada comprova sua capacidade duradoura de se adaptar a cenários em transformação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230929452537/pt/