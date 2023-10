Comunicado do Business Wire :Canva

A Canva, a única plataforma de comunicação visual completa em um só lugar do mundo, celebra 10 anos de inovação com o lançamento do Magic Studio. Reforçando a missão da Canva de democratizar o design, o Magic Studio é a plataforma de design por IA mais completa do mundo, capacitando pessoas, equipes e organizações a estimular sua criatividade, superalimentar sua produtividade e expandir suas marcas. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231004275541/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Canva, the world's only all-in-one visual communication platform, celebrates 10 years of innovation with the launch of Canva's Magic Studio. (Graphic: Business Wire)

"Uma década atrás, a Canva empreendeu-se a capacitar o mundo ao design por meio da simplificação do complexo e segmentado ecossistema de design. À medida que entramos na próxima década da nossa jornada, estamos bastante empolgadas para dar esse imenso salto, com o lançamento do Magic Studio, o primeiro conjunto completo em um só lugar de ferramentas de design por IA, criado para superalimentar a maneira como as equipes criam e expandem o conteúdo visual", afirmou Melanie Perkins, cofundadora e CEO da Canva. "Focando em simplificar as coisas complexas, o Magic Studio foi criado para os 99% do mundo sem formação aprofundada em design. Esse lançamento marca o início de um novo capítulo empolgante à medida que nos esforçamos mais para estimular mais de 150 milhões de pessoas e milhares de negócios a soltar sua criatividade e alcançar seus objetivos". O Magic Studio é o mais recente em uma série de significantes marcos de produtos nos últimos 12 meses, incluindo o lançamento do Visual Suite da Canva, focado em empresas, em setembro de 2022, e a implementação de novas ferramentas para profissionais de marketing e IA no Create em março deste ano. Alimentados pela proliferação da comunicação visual no trabalho, mais de 65 milhões de novos usuários começaram a usar Canva no último ano, um marco que originalmente levou a empresa oito anos para alcançar. A Canva atualmente tem 16 milhões de assinantes pagantes e mais de 150 milhões de usuários em todo o mundo. O conjunto inicial da empresa de produtos de design alimentados por IA foi usado mais de 3 bilhões de vezes. Magic Studio - A plataforma de design por IA para os outros 99% O rápido avanço da inteligência artificial apresenta uma oportunidade extraordinária para que pessoas e organizações concebam seu potencial criativo inato. Apesar de um aumento estrondoso de novas ferramentas, o design alimentado por IA continua voltado a profissionais de design e existe em um mercado altamente complexo e fragmentado, limitando o incrível potencial dessa tecnologia para os 99% dos trabalhadores que precisam criar mais conteúdo do que nunca sem ter habilidades avançadas de design. O Magic Studio é o primeiro do tipo; um conjunto de ferramentas de IA criado com base em modelos proprietários, em parceria com líderes do setor e por meio do seu ecossistema de aplicativos em rápido crescimento. O Magic Studio insere o melhor da IA em cada parte da Canva como a primeira e única oferta de design por IA interoperável e completa em um único lugar do mercado. Quando se tem pouco tempo e a produtividade não pode ser comprometida, o Magic Studio pode gerar conteúdo convincente, produzir versões iniciais de forma mais rápida, automatizar tarefas mundanas, criar designs como um expert, acelerar imensamente o processo de criação e muito mais. A partir de hoje, o Magic Studio oferece os seguintes recursos e muito mais:

-- Magic Switch: A primeira oferta do setor que converte designs instantaneamente em uma série de formatos com um clique. Transforme uma apresentação em um sumário executivo ou crie um post para blog a partir de um quadro de ideias, e mais: traduza para várias línguas durante o processo. -- Magic Media (funcionalidade de texto a imagem e texto a vídeo): Transforme texto em fotos atraentes e, com a mais recente atualização, explore uma ampla linha de novas opções de estilo para obter qualquer resultado. Ou crie vídeos persuasivos a partir de uma imagem ou texto usando o Gen-2, um modelo de geração de vídeo por IA da Runway. -- Magic Design: Transforme um prompt ou sua própria mídia em vídeos atraentes e com design completo, apresentações e muito mais. Acelere o processo de criação apenas inserindo sua ideia, selecionando os esquemas de cores e vendo designs completos ganhando vida e estando prontos para serem compartilhados ou receberem mais customização ao seu gosto.

-- Voz da marca: O assistente de copywriting Magic Write da Canva foi superalimentado com voz da marca. Ficou mais fácil do que nunca escrever no tom de voz da sua marca em qualquer design ou documento. Basta adicionar diretrizes referentes ao kit da sua marca para sempre gerar conteúdo alinhado com ela. -- Magic Morph: Transforme seu design de ordinário à extraordinário convertendo palavras e formatos em novas cores, texturas, padrões e estilos com um prompt simples. -- Magic Grab: Uma maneira totalmente nova de reimaginar suas imagens. O Magic Grab pode selecionar e separar qualquer objeto na sua foto para que você possa editá-lo, reposicioná-lo ou redimensioná-lo.