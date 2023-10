Comunicado do Business Wire :Boomi

A Boomi?, líder em automação e conectividade inteligente, anunciou hoje que a Boomi Pay-As-You-Go, a edição pré-paga e de autoatendimento da plataforma Boomi, agora está disponível no AWS Marketplace, catálogo digital com milhares de listagens de software, oriundas de fornecedores independentes de software, que facilita encontrar, testar, comprar e empregar softwares executados no Amazon Web Services (AWS). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231004772158/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Boomi Pay-As-You-Go Now Available in AWS Marketplace (Graphic: Business Wire)

Com uma taxa mensal padrão e preços baseados no uso, a Boomi Pay-As-You-Go dá aos clientes do AWS acesso completo e a liberdade de explorar todos os serviços da premiada plataforma Boomi sem assinaturas anuais nem contratos de longo prazo. Os serviços da Boomi Pay-As-You-Go incluem: Integration, API Management, Master Data Hub, Flow, B2B/EDI Management e Event Streams. Por ser uma opção de baixo custo e baixo risco para os desenvolvedores, os clientes do AWS agora têm a oportunidade de acelerar suas iniciativas de transformação digital através de fácil integração e automação de dados, aplicativos, processos e muito mais, ao mesmo tempo em que economizam custos e reduzem o tempo dos projetos. A Boomi Pay-As-You-Go fornece aos clientes a liberdade de pagar somente por aquilo que usarem - uma solução ideal para clientes startups e desenvolvedores independentes que antes não puderam investir em contratos anuais, mas que ainda querem experimentar todos os benefícios de uma plataforma de integração como serviço (iPaaS, integration platform as a service). A Boomi Pay-As-You-Go inclui: Conectividade robusta. Conectividade ilimitada, integrações, APIs, usuários e ambientes. Integration. Integração mais rápida e mais fácil aproveitando uma grande biblioteca de conectores de aplicativo pré-construídos e receitas de integração para iniciar as integrações. Master Data Hub. Limpe, sincronize e enriqueça os dados em toda a empresa. Crie registros de ouro de qualquer domínio de dados da sua escolha para gerar dados confiáveis.

API Management. Projete, proteja, gerencie e dimensione APIs para publicar e governar APIs facilmente enquanto gerencia o acesso aos dados no local, na nuvem ou na borda. B2B/EDI Management. Transforme a maneira de se fazer negócios com os parceiros comerciais. Aperfeiçoe a gestão de parceiros com uma interface fácil de usar que permite que os negócios se integrem rapidamente com parceiros, fornecedores e provedores para aumentar a visibilidade da cadeia de suprimentos e as eficiências comerciais. Event Streams. Crie conexões de alta performance, escalonáveis e orientadas a eventos que fornecem a velocidade e escalabilidade necessária para apoiar os casos de integração mais exigentes.

"Para clientes do AWS que não querem se ver presos em assinaturas mensais e contratos anuais, a Boomi Pay-As-You-Go é a solução ideal, especialmente para empresas em estágio inicial, consultorias ou pequenas empresas com desenvolvimento interno", afirmou Ed Macosky, diretor de produto e tecnologia. "Os clientes podem se conectar perfeitamente aos seus aplicativos e aos serviços do AWS, como Amazon S3, Amazon SNS, Amazon RDS e Amazon Redshift para acelerar os esforços da sua transformação digital, sem o compromisso de contrato com uma plataforma de integração. A beleza desse modelo é que não há limites quanto ao que os clientes podem criar ou executar na Boomi Pay-As-You-Go". A Boomi Pay-As-You-Go pode ser comprada diretamente no AWS Marketplace ou optando pelo teste grátis da Boomi. Recursos adicionais