Com gols nos minutos finais, City supera Leipzig na Champions

O Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões, venceu o RB Leipzig por 3 a 1 nesta quarta-feira (4), na Alemanha, com dois gols na reta final da partida e se isolou como líder do Grupo G do torneio.

Os 'Citizens' abriram o placar com Phil Foden aos 25 minutos de jogo, mas Loïs Openda empatou para o Leipzig logo no início da segunda etapa (48').

Quando o duelo parecia se encaminhar para um empate, o argentino Julián Álvarez (84') e Jérémy Doku (90'+2) deram ao City sua segunda vitória em dois jogos nesta Champions.