Chile expulsa 30 colombianos e haitianos condenados pela justiça

As autoridades chilenas expulsaram do país, nesta quarta-feira (4), 27 colombianos e três haitianos, que foram levados em um avião da Força Aérea a Porto Príncipe e Bogotá, em cumprimento a uma decisão judicial.

As pessoas expulsas "cumpriam sentenças inferiores a cinco anos e um dia por crimes diversos, como roubo com violência, roubo com intimidação, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, entre outros", informou o Serviço Nacional de Migrações por meio de nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os estrangeiros expulsos, custodiados no avião por 30 policiais, está uma pessoa que foi detida quando entrou, vinda da Bolívia, com 11 quilos de maconha.