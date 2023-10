Brasil conquista prata inédita por equipes no Mundial de Ginástica

A equipe de ginástica do Brasil conquistou uma inédita medalha de prata no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, nesta quarta-feira (4), ficando atrás apenas dos Estados Unidos, liderados pela lendária Simone Biles.

A medalha por equipes, que escapou por pouco no Mundial de Liverpool, no ano passado, quando o Brasil ficou em quarto lugar, finalmente veio com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe brasileira somou 165,530 pontos e chegou a assustar as favoritas americanas, que se sagraram campeãs com 167,729 pontos graças a uma grande atuação de Simone Biles. A França ficou em terceiro com 164,064 pontos.