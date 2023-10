As grandes aplicações dos pontos quânticos

As propriedades dos materiais normalmente dependem dos elementos que os compõem.

As propriedades de um material simples, como um átomo de ferro, dependem do número de elétrons que orbitam ao redor do seu núcleo.

Mas, em 1937, o físico inglês Herbert Fröhlich postulou que em escala nanométrica (um nanômetro tem um bilionésimo de metro), as propriedades de uma partícula respondem às leis da física quântica.

Nesta escala, as propriedades de um elétron ativado, por exemplo, com luz infravermelha, dependem do espaço no qual ele se desloca.

"Quanto menor o espaço, maior é a energia dos elétrons", explicou o professor Heiner Linke, membro do Comitê Nobel de Química. Consequentemente, a luz emitida quando se ativa "se inclinará para o azul em um espaço menor e para o vermelho em um espaço menor".