Após queda de McCarthy, Biden defende cooperação de governo e oposição e apoio à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que é preciso "mudar a atmosfera envenenada em Washington", na qual rivais políticos se veem "como inimigos". Ele deu as declarações em breve discurso hoje, no qual lembrou que houve um acordo no fim de semana entre lideranças republicanas e democratas que aprovou legislação a fim de evitar a paralisação do governo.

Biden disse que ainda há lideres da oposição republicana dispostos a trabalhar em uma base bipartidária. Segundo ele, o agora ex-presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, foi uma das pessoas responsáveis pelo acordo para manter o governo funcionando. McCarthy acabou ontem derrubado do posto, em votação que contou com apoio de parte da base de seu próprio Partido Republicano. O presidente americano disse que sabia que McCarthy trabalhava com democratas na Câmara e no Senado, mas que ele não tinha tido conversas recentes com o político. "A ideia de que eu teria feito McCarthy mudar de ideia não é razoável", comentou, ao tratar do acordo de última hora do fim de semana para evitar a paralisação do governo. Parte da bancada republicana chegou a acusar McCarthy de ter feito um acordo secreto com o presidente sobre o tema.

O presidente americano destacou também a importância de se manter o apoio à Ucrânia. Ele lembrou que os EUA lideram um grupo de dezenas de nações que apoiam Kiev, na guerra contra a Rússia. De acordo com Biden, a maioria da população americana ainda apoia a Ucrânia e a maioria das lideranças políticas em Washington também têm essa posição. "É crucial que mantenhamos nosso compromisso", enfatizou.