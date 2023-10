Uruguai multa finlandesa UPM por derramamento de soda cáustica em curso d'água

O Ministério do Meio Ambiente prevê aplicar uma multa de 1.000 Unidades Reajustáveis (equivalente a 230.000 reais) à UPM "por uma infração ao plano de gestão ambiental, considerada grave devido aos efeitos produzidos sobre a fauna e a flora", disse à AFP o vice-ministro do Meio Ambiente, Gerardo Amarilla.

O Uruguai vai sancionar a produtora de papel finlandesa UPM pelo derramamento de um efluente com soda cáustica em um curso d'água, ocorrido acidentalmente na planta de celulose da empresa na região central do país, informaram autoridades nesta terça-feira (3).

O incidente ocorreu em 16 de agosto na planta UPM II em Paso de los Toros, situada às margens do rio Negro, cerca de 260 quilômetros ao norte de Montevidéu, informou a própria empresa em um comunicado divulgado no domingo pelo site Sudestada.

Ocorreu "em um setor da zona de descarga de insumos da planta [...] onde foram registrados valores elevados de pH e foi identificada a presença de hidróxido de sódio em um trecho de um curso d'água dentro do prédio industrial e de um campo vizinho ao local", disse a UPM, detalhando que o acidente não teve relação com a descarga de efluentes no rio Negro.

Posteriormente, uma equipe do Ministério do Meio Ambiente inspecionou o local, onde encontrou um "impacto sensível na biota do córrego Sauce", segundo um relatório técnico ao qual a AFP teve acesso, que reporta efeitos na vegetação e mortandade de peixes.

"Espera-se que, de forma gradual e natural - sem intervenções adicionais -, seja possível recompor a fauna do curso (macroinvertebrados e peixes), sem prejuízo da necessidade de desenvolver um acompanhamento adequado para avaliar as condições de recuperação", diz o documento.

No início de junho, a UPM inaugurou sua segunda megausina de celulose no Uruguai, o maior investimento na história do país. A primeira planta da UPM, que então se chamava Botnia, foi instalada em 2007 em Fray Bentos, sobre o rio Uruguai limítrofe com a Argentina.