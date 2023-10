Trump tenta capitalizar com caso de fraude em que alega ser perseguido

Na abertura do julgamento, um dos advogados do Estado de Nova York, Kevin Wallace, disse que os réus lucraram mais de US$ 1 bilhão ao inflacionar o valor das suas propriedades. Os ganhos vieram por meio de prêmios de seguro mais baixos e melhores condições de empréstimo.

O ex-presidente americano Donald J. Trump compareceu nesta segunda-feira, 2, à audiência de abertura do julgamento civil por fraude movido pela Procuradoria-Geral de Nova York contra ele e atacou tanto a procuradora como o juiz responsável pelo caso. Sua equipe política procura usar o processo para mobilizar sua base. O magnata é o principal candidato dos republicanos para as eleições de 2024.

Na semana passada, o juiz Arthur Engoron, do Supremo Tribunal do Estado de Manhattan, a quem Trump chamou recentemente de "perturbado", determinou que o magnata e sua empresa cometeram fraude ao inflacionar os ativos - pronto crucial do processo. Agora, até dezembro, o julgamento determinará a responsabilidade de Trump ou sua obrigação legal de pagar pelos danos. A procuradora-geral pede US$ 250 milhões em indenizações. O juiz já retirou temporariamente o controle de Trump sobre suas propriedades em Nova York.

Alguns conselheiros de Trump veem no caso uma oportunidade. Sua campanha, que viu os apoiadores energizados pelas quatro acusações criminais que enfrentou até agora, está tentando transformar o caso civil em algo semelhante para mobilizar a base.

Do lado de fora do tribunal, Trump disparou ataques pessoais contra James e Engoron, chegando a sugerir que eles eram criminosos. "Essa é uma continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos", disse Trump na porta do tribunal, em comentários transmitidos ao vivo pela Fox News.

Trump anunciou sua decisão de comparecer à abertura do julgamento na sua rede social Truth Social, na noite de domingo, 1º, dizendo que lutaria por seu "nome e reputação" no tribunal.

Doações

No fim de semana, sua campanha procurou abertamente tirar vantagem da atenção, enviando pedidos de doações associados a seu possível comparecimento e acusando os democratas de "tentarem mantê-lo fora da campanha". "Depois de quatro prisões falsas, acusações e até mesmo uma foto policial não terem conseguido me derrotar, um juiz democrata está agora tentando destruir minha empresa familiar", escreveu Trump em uma mensagem de arrecadação de fundos.