Sérvia prende suspeito de liderar gangue que matou policial no Kosovo

A Sérvia prendeu o suspeito de liderar a gangue que matou um policial no Kosovo em 24 de setembro, informou o Ministério do Interior sérvio nesta terça-feira (3).

Um policial morreu em uma emboscada no norte do Kosovo, em 24 de setembro, em uma zona fronteiriça habitada majoritariamente por sérvios. Depois, os agressores refugiaram-se em um mosteiro e houve confronto com as forças de segurança.

Três membros do grupo morreram, todos sérvios do Kosovo; três foram presos e outros conseguiram fugir.

O incidente alimentou as tensões entre o Kosovo e a Sérvia, que se recusa a reconhecer a independência proclamada em 2008 por esta antiga província.

Radoicic é empresário e representante da população sérvia no Kosovo. Ele já foi interrogado pela polícia sérvia no sábado.

Radoicic afirmou, por meio de seu advogado, que organizou o comando sem informar Belgrado e que o seu objetivo era "criar as condições para realizar o sonho de liberdade do (seu) povo no norte do Kosovo".

bur-rus/thm/an/mb/aa