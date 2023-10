Real Madrid vence Napoli e lidera seu grupo na Champions

No segundo tempo, o polonês Piotrz Zielinski empatou de pênalti (54'), mas o uruguaio Federico Valverde decretou a vitória do Real Madrid com um chute de fora da área que acertou o travessão e desviou nas costas do goleiro Alex Meret antes de entrar (78').

O Real Madrid derrotou o Napoli por 3 a 2 nesta terça-feira (3), na Itália, pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões, um resultado que coloca o time espanhol na liderança da chave.

Com este resultado, o Real Madrid é o líder isolado do grupo com 6 pontos, enquanto o Napoli é o segundo com os mesmos 3 pontos do Braga, que venceu o Union Berlin por 3 a 2 nesta rodada.

bur-dam/iga/cb/am