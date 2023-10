Quirguistão e Tadjiquistão avançam para resolver disputa fronteiriça

Vários veículos de comunicação locais, incluindo agências privadas como Kirghiz Akipress e Tadjike Asiaplus, publicaram um vídeo onde os chefes dos serviços secretos do Quirguistão e do Tadjiquistão, que foram os negociadores, conversam após o final da reunião.

"O protocolo estabelece as bases para a resolução de todas as questões fronteiriças", declarou Kamchibek Tashiyev, o representante do Quirguistão. O seu homólogo do Tadjiquistão expressou-se no mesmo sentido.

Os altos funcionários também afirmaram estar confiantes de que em breve será assinado um acordo para delimitar a fronteira de 1.000 quilômetros, que se baseia atualmente em documentos da era soviética.

tol-bk/led/cab/an/mb/aa/dd