Quênia vai liderar nova missão de segurança no Haiti aprovada pela ONU

Sob a presidência rotativa do Brasil, o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira, 2, o envio de uma nova missão internacional de segurança para o Haiti. A aprovação ocorre mais de seis anos depois do fim da Minustah, missão de paz comandada pelo Brasil. As forças multinacionais serão lideradas pelo Quênia. A missão era solicitada desde o ano passado pelo país caribenho, em meio à violência crescente.

A resolução elaborada pelos EUA foi aprovada com 13 votos a favor e 2 abstenções (da Rússia e da China). A decisão autoriza o destacamento da missão por um ano, com revisão após nove meses.

A missão de segurança deve proteger infraestruturas críticas, como aeroportos, portos, escolas, hospitais e principais cruzamentos de tráfego no país, e realizar "operações direcionadas" juntamente com a Polícia Nacional Haitiana. A data de envio não foi definida, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Alfred Mutua, disse à rede BBC que a missão deve estar no Haiti até 1º de janeiro.