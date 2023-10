Polícia uruguaia emite alerta para agiotagem realizada por colombianos

A polícia do Uruguai alertou, nesta terça-feira (3), para os empréstimos oferecidos por cidadãos colombianos a juros muito superiores aos permitidos pelo banco central, com cobranças diárias e "ações intimidatórias" por atrasos.

"Caso sejam detectadas manobras similares, não aceite o empréstimo e alerte à polícia comparecendo à delegacia mais próxima", indicou a Polícia Nacional no perfil do Ministério do Interior na rede social X, o antigo Twitter.

A advertência chega depois que 18 colombianos e um venezuelano foram acusados no fim de semana dos crimes de agiotagem, associação criminosa e violência privada em Tacuarembó, cerca 400 km ao norte de Montevidéu.