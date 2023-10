Pedido de destituição de McCarthy como líder da Câmara dos EUA deve ser votado hoje

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve realizar um referendo ainda nesta terça-feira, 2, sobre a liderança do presidente da Casa, Kevin McCarthy, depois que um antigo crítico do parlamentar formalizou uma votação para tentar destituí-lo do cargo.

O desafio histórico e sem precedentes testará a unidade do Partido Republicano e, provavelmente, fará com que os votos dos democratas sejam decisivos sobre o destino de McCarthy, devido à estreita maioria dos republicanos na Câmara. Para se manter no posto, McCarthy ou os seus opositores precisarão da maioria dos votos, e não apenas dos republicanos.

O teste vem depois que o deputado Matt Gaetz, representante do Partido Republicano, apresentou ontem uma moção que força uma votação para tirar McCarthy de seu cargo. Gaetz acusa McCarthy de não ter mantido sua palavra aos conservadores sobre os projetos de lei de gastos e como ele administraria a Câmara, enquanto McCarthy e seus aliados dizem que a postura é uma vingança pessoal de Gaetz que poderia prejudicar o partido.