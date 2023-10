Pauta de infográficos

* Armênia-Azerbaijão-conflito: mapa da Armênia com o número de refugiados de Nagorno-Karabakh em abrigos temporários do governo armênio, por região, em 2 de outubro de 2023. (135x116 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 2 de outubro às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

2/ Apresentação dos três ganhadores do Prêmio Nobel de Física 2023. (89x93 mm) - Disponível - Versão com fotos

1/ Explicação das descobertas realizadas pelos ganhadores do Prêmio Nobel de Física 2023. (135x121 mm) - Disponível

* Haiti-direitos-diplomacia: mapa da capital do Haiti, Porto Príncipe, e os arredores, localizando os bairros controlados por quadrilhas. (135x140 mm) - Disponível

4/ Apresentação dos três ganhadores do Prêmio Nobel de Física 2023. (89x82 mm) - Disponível

3/ Infográfico com os ganhadores do Prêmio Nobel de Física entre 2019 e 2023. (45x172 mm) - Disponível

2/ Evolução de migrantes em situação irregular em trânsito pela selva de Darién, a partir de dados do Serviço Nacional de Migração do Panamá desde janeiro de 2019. (89x78 mm) - Atualização disponível

1/ Localização do Tampão de Darién, uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo. (90x79 mm) - Reenvio disponível

* Japão-clima-saúde: anomalias de temperatura observadas em três pontos do Japão, país que bateu o recorde de temperatura em um mês, 2,66 graus Celsius superior à média. (89x111 mm) - Disponível

* Fbl-2023-Libertadores-semifinal: apresentação da partida de volta entre Inter e Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores 2023. (89x87 mm) - Disponível

* Fbl-Sul-americana-2023-semifinais: apresentação da partida de volta entre Liga de Quito e Defensa y Justicia pelas semifinais da Copa Sul-americana 2023. (89x87 mm) - Disponível

* Fbl-EUR-Liga-Europa-2023-2024: classificação e partidas da 2ª rodada da fase de grupos da Liga Europa 2023-2024 de futebol, em 5 de outubro. (180x124 mm) - Disponível

* Auto-F1-Mundial:

1/ Circuito de Losail, onde é disputado o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 no dia 8 de outubro, com a classificação de equipes e pilotos. (135x95 mm) - Disponível

2/ Circuito de Losail, onde é disputado o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 no dia 8 de outubro. (90x95 mm) - Disponível

