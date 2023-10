Lista dos vencedores do Nobel de Física nos últimos 10 anos.



Nobel de Literatura pode premiar liberdade de expressão

Poderia a Academia Sueca realizar um discurso político ao anunciar o Prêmio Nobel de Literatura na próxima quinta-feira (5)? Se este for o caso, autores que defendem a liberdade de expressão podem ser contemplados, dizem especialistas.



-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Filho de Biden declara inocência em processo por posse ilegal de arma

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos Joe Biden, se declarou inocente de posse ilegal de arma, nesta terça-feira (3), a um tribunal federal de Delaware.



WASHINGTON:

Republicano McCarthy tenta sobreviver em votação histórica no Congresso dos EUA

O líder republicano da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, pode ser destituído do cargo nesta terça-feira (3), devido às disputas internas de seu partido, em uma votação sem precedentes que não acontecia há mais de um século nos Estados Unidos.



PASO CANOAS, Costa Rica:

Costa Rica sofre consequências do aumento da migração na selva de Darién

Um fluxo crescente de migrantes, muitos deles atormentados por febre, vômitos e diarreia, chega todos os dias a Paso Canoas, na fronteira entre a Costa Rica e o Panamá, depois de atravessar a selva de Darién a caminho dos Estados Unidos.



VILLA DEL ROSARIO, Colômbia:

Colômbia escava 'fornos' em busca de restos de desaparecidos incinerados

Antropólogos forenses equipados com pás procuram restos humanos de vítimas dos paramilitares. Eles não exploram um túmulo comum, mas sim um antigo forno de engenho convertido em um inferno para incinerar pessoas na Colômbia.



NAÇÕES UNIDAS:

Conselho de Segurança da ONU aprova força internacional para o Haiti

O Conselho de Segurança da ONU decidiu na segunda-feira enviar uma missão internacional ao Haiti, liderada pelo Quênia, para ajudar o país caribenho, que enfrenta desde o ano passado a violência ligada à criminalidade.



MANCHESTER, Inglaterra:

Ministra britânica do Interior mantém discurso de controle ferrenho da imigração

A ministra britânica do Interior, Suella Braverman, se manteve firme ao seu discurso de controle reforçado da imigração no Reino Unido, nesta terça-feira, em Manchester, no terceiro e último dia do congresso do Partido Conservador.



-- EUROPA

MADRI:

Pedro Sánchez promete "generosidade" aos separatistas catalães

O socialista Pedro Sánchez, que procurará ganhar a confiança do Parlamento espanhol para ser novamente empossado como presidente do Governo, prometeu nesta terça-feira "generosidade" nas negociações com os separatistas catalães, que exigem uma polêmica anistia em troca da seu apoio indispensável.



MADRI:

Justiça espanhola investigará mortes em boate latina como homicídio culposo

A Justiça espanhola investigará como homicídio culposo as treze mortes causadas por um incêndio violento, que ocorreu no domingo (01) na cidade de Múrcia, em uma boate frequentada por latino-americanos. Em meio à dor, familiares das vítimas colaboraram nos esforços de identificação.



PARIS:

Envenenamento, a ameaça que paira sobre os opositores russos

Natalia Arno tem dificuldade em ficar de pé por muito tempo. O seu lado direito está dormente, assim como as costas e o rosto, desde que foi envenenada há cinco meses, tal como muitos ativistas e opositores russos.



ARZAKAN, Armênia:

Refugiados de Nagorno-Karabakh se abrigam em estação de esqui na Armênia

O outono adornou com as cores ocre e dourado as florestas de faias que cercam Aghveran, uma estação de esqui popular entre os habitantes de Ierevan, onde armênios de Nagorno-Karabakh se refugiaram do inferno do bloqueio e da guerra.



-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Relatório expõe os horrores de um hospital militar na Síria

Autoridades sírias abusaram e deixaram morrer detidos em um hospital militar de Damasco, que usaram para acobertar torturas aos presos, denunciaram um grupo de defesa dos direitos humanos e ex-detentos deste centro prisional.

Por Rouba EL HUSSEINI

Por Rouba EL HUSSEINI

-- ÁSIA

BANGCOC:

Adolescente é detido após ataque que deixou dois mortos em shopping de Bangcoc

Um adolescente de 14 anos foi preso após um ataque a tiros nesta terça-feira em um movimentado shopping de Bangcoc que deixou dois mortos, quase um ano depois do pior massacre da história moderna da Tailândia.



-- ÁFRICA

TÚNIS:

Gestão dos fundos de reconstrução na Líbia preocupa

Após as inundações que arrasaram o leste do país, os dois governos rivais da Líbia tentam monopolizar a atenção dos esforços de reconstrução, embora as divisões políticas e a corrupção suscitem receios sobre a transparência na gestão desses recursos.



=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Começa julgamento por fraude contra fundador da plataforma FTX Sam Bankman-Fried

O julgamento contra Sam Bankman-Fried, o ex-presidente da FTX, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo hoje falida, começa nesta terça-feira (3) para determinar se cometeu fraude em massa contra mais de um milhão de clientes.



=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VATICANO:

Papa Francisco publicará novo texto sobre o clima

Oito anos depois de advertir sobre a devastação da mudança climática provocada pelo homem, o papa Francisco publica, na quarta-feira (4), a atualização do texto, com um balanço e sugestões de ações.



PARIS:

Menos roupas e menos cores na Semana de Moda de Paris

Do uso de roupas íntimas nas ruas até as paletas de cores mais suaves de grandes marcas: essas são as tendências que se destacaram nas coleções primavera-verão 2024 da Semana de Moda de Paris, que termina nesta terça-feira (3).



BANGCOC:

É absurdo plantar árvores para combater a mudança climática?

Bill Gates é enfático: "Eu não planto árvores", declarou recentemente, alimentando o debate sobre se a plantação de árvores em massa é realmente útil para combater a mudança climática.



LONDRES:

Jovens britânicos concebidos por doação poderão conhecer identidade de doadores aos 18 anos

Jovens do Reino Unido, concebidos por doação de esperma ou óvulo, poderão conhecer a identidade dos doadores quando alcançarem a maioridade, segundo uma mudança na legislação.

Por Helen ROWE

Por Helen ROWE

