Parlamento da Armênia ratifica adesão ao TPI

O Parlamento da Armênia ratificou, nesta terça-feira (3), a adesão ao Tribunal Penal Internacional (TPI), uma decisão "equivocada", segundo a Rússia, em nova divergência entre os dois aliados tradicionais, agora em plena tensão.

No total, 60 deputados votaram a favor da ratificação do Estatuto de Roma, tratado fundador do TPI, e 22 contra, em sua maioria da oposição.

A Rússia se opõe a esta adesão, já que o TPI emitiu meses atrás uma ordem de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por seu papel na deportação de crianças na Ucrânia.