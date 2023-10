Ônibus pega fogo ao cair de ponte e deixa ao menos 21 mortos em Veneza

"Uma tragédia atingiu esta noite nossa comunidade", escreveu no Facebook o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro, ao definir o local do acidente como "uma cena apocalíptica".

"O acidente também envolveu alguns menores", acrescentou Zaia no Facebook, enquanto "as operações de remoção e reconhecimento dos corpos continua".

"Há esforços em andamento para remover e identificar os corpos", indicou. "As vítimas e feridos incluem pessoas de várias nacionalidades, não só italianos".

Um funcionário da prefeitura informou que há turistas ucranianos entre os mortos, enquanto a agência italiana ANSA indicou que também há alemães e franceses.

Entre os feridos, há três ucranianos, um croata, um alemão e um francês, disse à AFP um funcionário municipal.

Até as 22h, bombeiros trabalhavam nos restos do ônibus carbonizado, constatou um fotógrafo da AFP no local do acidente, entre Mestre e Marghera, duas cidades localizadas no município de Veneza.

O acidente ocorreu pouco depois das 19h30 do horário local no momento em que o veículo realizava uma viagem entre o centro histórico de Veneza e um camping localizado em terra firme.