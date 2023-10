Ônibus cai de ponte e deixa vítimas em Veneza (prefeito)

Um ônibus caiu de uma ponte em Veneza na noite desta terça-feira (3) e deixou várias vítimas, anunciou o prefeito da cidade, Luigi Brugnaro.

"Uma tragédia ocorreu nesta noite em nossa comunidade e deixou várias vítimas entre as pessoas a bordo do ônibus", que caiu de uma ponte perto de Mestre, em terra firme, informou Brugnaro no Facebook, descrevendo "uma cena apocalíptica".

Segundo os bombeiros locais, o ônibus se incendiou após despencar sobre uma ferrovia entre as localidades de Mestre e Marghera, que pertencem a Veneza.