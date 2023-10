Naufrágio deixa 40 desaparecidos no noroeste da Nigéria

"Estamos procurando 40 passageiros com a ajuda de mergulhadores da região. Acreditamos que se afogaram", disse Bala Mohammed, prefeito do distrito de Yauri, local da tragédia.

Ao menos 40 pessoas estão desaparecidas e supostamente morreram afogadas no estado de Kebbi, noroeste da Nigéria, depois que um barco de passageiros naufragou na segunda-feira no rio Níger, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (3).

"As tarefas de busca são difíceis devido ao nível elevado da água e às fortes correntes da temporada de chuvas", disse.

Os naufrágios nos rios da Nigéria são frequentes, em particular durante o período de chuvas. E geralmente são provocados pelo excesso de peso nas embarcações, falta de manutenção e violação das regras de segurança.

No mês passado, 24 corpos foram encontrados e 50 pessoas foram consideradas desaparecidas no naufrágio de uma embarcação com mais de 100 agricultores no rio Níger.

