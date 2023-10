Na Tailândia, adolescente abre fogo em shopping e mata duas pessoas

Torsak disse que duas pessoas foram mortas, um visitante da China e um cidadão de Mianmar. Anteriormente, Yutthana Sretthanan, diretora do Centro Médico de Emergência Erawan de Bangcoc, havia dito que três pessoas morreram e seis ficaram feridas. Não houve explicação para a discrepância, embora Yutthana Sretthanan mais tarde tenha reforçado o número da polícia.

A polícia disse que um suspeito foi levado sob custódia menos de uma hora depois dos primeiros tiros relatados no Siam Paragon. A imprensa tailandesa informou que o atirador tem 14 anos, embora o chefe de polícia Torsak Sukvimol tenha confirmado apenas que ele é menor de idade e parece sofrer de doença mental.

Duas pessoas morreram nesta terça-feira, 3, depois que um adolescente abriu fogo no shopping Siam Paragon, um grande centro comercial no centro da capital da Tailândia considerado um dos principais destinos de compras de Bangcoc. O atirador se entregou à polícia e está detido, informaram os serviços de emergência da Tailândia.

Testemunhas disseram que multidões deixaram o prédio. Imagens de pânico também foram registradas em vídeos publicados nas redes sociais. Os socorristas puderam ser vistos entrando no shopping enquanto as sirenes soavam do lado de fora.

A turista chinesa Liu Shiying disse à Associated Press que viu pessoas correndo e dizendo que alguém havia aberto fogo. Ela disse que ouviu tiros e um alarme tocando, e que as luzes do shopping se apagaram.

O tiroteio levou as autoridades a fechar temporariamente o acesso à estação de trem elevada da Praça Siam, nas proximidades, impedindo a saída dos passageiros quando a hora do rush noturno começou e a chuva intensa atingiu a cidade.

O ataque ocorre poucos dias antes do primeiro aniversário de um dos maiores massacres da história recente da Tailândia, na província de Nong Bua Lam Phu. Um ex-policial armado com faca e revólver atacou uma creche, matando 24 crianças e 12 adultos. (Com agências internacionais).